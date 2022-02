Les finales de la première semaine du World Tennis Tour J5 Dakar se sont déroulées ce samedi à l’Olympique Club. Chez les filles, la Britannique Georgina Hays a dominé la Française, Noémie Dadoun en deux sets : 6/4 – 6/1.

Les deux filles sont sorties d’une semaine de rudes matchs pour pouvoir se disputer ce titre de la première semaine de cet open de Dakar. Se présentant comme les deux plus fortes chez les filles, Hays et Dadoun arrivaient dans cette affiche à chances égales. Même si, la Britannique un peu plus adroite depuis le début, partait avec un léger avantage aux services.

Sous un vent frais, mais assez pour dévier les services, les deux tenniswomen n’ont pas réussi à sortir leur meilleur match. D’ailleurs la vainqueur, Georgina Hays s’accordera pour dire que “nous n’avons pas bien joué toutes les deux. Mais tout s’est joué par la gestion du stress, de la pression et tout”. Au premier set, Hays menait déjà par 6/4.

Il faut dire que la Britannique a fait montre de plus de concentration et de force mentale pour venir à bout de la Française, Dadoun. Les quatre premiers jeux du deuxième set seront nettement remportés par Hays qui avait pris une option nette pour s’offrir son sacre. Au final, on verra s’afficher au panneau de score 6/1. La messe est dite 6/4 – 6/1 : Georgina Hays est la vainqueure de la première semaine chez les filles devant Noémie Dadoun.

wiwsport.com