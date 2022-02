Mené au score à Anfield, Liverpool a fini par s’imposer ce samedi face à Norwich (3-1). Sadio Mané a marqué.

Très peu entreprenants, les Reds ont renversé une situation bien évidemment mal embarquée ce samedi face à Norwich à Anfield (3-1), dans une rencontre emballée en seconde période, à l’occasion de la 26e journée de Premier League. Ce sont d’ailleurs les Canaries qui ont ouvert le score à la 48e minute grâce à Milot Rashica.

Mais à force de dominer les débats et de pousser, Liverpool a fini par revenir à marque grâce à Sadio Mané. Seul au point de penalty, le Champion d’Afrique profite d’une offrande de Kóstas Tsimíkas pour battre Angus Gunn d’une merveille de reprise acrobatique du pied droit pour son 9e but cette saison en Championnat.

Mohamed Salah (67e) et la nouvelle recrue Luis Díaz, pour son premier but sous ses nouvelles couleurs, ont ensuite parmi à Liverpool de l’emporter. Grâce à ce succès, Liverpool recolle à six points du leader Manchester City, qui reçoit Tottenham ce samedi soir. Deuxièmes, les Reds comptent toujours un match en retard.

3️⃣ Goals

3️⃣ Points Get in, Reds! 🙌🔴 pic.twitter.com/DzRiixnbqN — Liverpool FC (@LFC) February 19, 2022

