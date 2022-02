Fin prêt pour sauver Watford ? Totalement rétabli de sa blessure, Ismaiila Sarr va connaître sa 13e titularisation en 14 matchs de Champions cette saison avec Watford.

Pour le déplacement sur la pelouse d’Aston Villa, ce samedi après-midi (15h00 GMT), dans le cadre de la 26e journée de Premier League, l’ailier sénégalais, qui compte 5 buts cette saison, a été aligné d’entrée par Roy Hogson. Watford occupe la 18e place avant cette rencontre.

🚨 𝗧𝗘𝗔𝗠 𝗡𝗘𝗪𝗦 🚨

Sarr makes his first start for Watford since November!#AVLWAT pic.twitter.com/GrMplzPf9m

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 19, 2022