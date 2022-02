Alors qu’il menait 3-0, le Guédiawaye FC s’est fait rejoindre au score par le Jaraaf ce samedi après-midi, lors de la 10e journée de Ligue 1 (3-3).

Titanesque. En réussite depuis le début de la saison, les promus du Guédiawaye FC ont failli surprendre et mettre fin à sept matchs sans défaite du Jaraaf. Très forts de leur magnifique première période, les Banlieusards sont repartis aux vestiaires avec un très net avantage de 3 buts à rien face à une équipe du Jaraaf totalement hors jeu.

Mais derrière, ils se sont lâchés et ont vu le Jaraaf revenir à la marque au bout d’une rencontre qui marquera certainement cet exercice. Avec ce partage mémorable, les deux équipes, respectivement 3e et 2, font sur place. Un résultat qui profite forcément au Casa Sports. Tenu en échec par l’US Gorée au Stade Aline Sitoé Diatta (0-0), le Casa reste toujours leader.

Démarrant tambour battant, le Guédiawaye FC a ouvert le score dès la 10e minute de jeu grâce à Cheikh Diouf. Les hommes de Souleymane Diallo vont ajouter un nouveau bu à la 25e minute suite à un contre son camp du Jaraaf, quelques instants avant que le même Cheikh Diouf n’inscrive un doublé (39e). Puis tout bascule au retour des vestiaires.

Intenable depuis le début de la saison Bouly Junior Sambou permettait aux Médinois de réduire la marque tout juste après la reprise (49e). A force de dominer, le Jaraaf se crée beaucoup d’occasions et peut encore trouver la réussite grâce à son bulldozer, Bouly Junior, qui signe un doublé pour le 2-3 et pour inscrire son 8e but de la saison en Championnat.

On pensait pourtant se dirigeait vers une quatrième victoire consécutive pour le Guédiawaye FC, mais non. En toute fin de match, le défenseur central du Jaraaf Ndiaye, oublié derrière sur un coup franc repoussé par la défense du GFC, claque un plat du pied droit qui finit au fond des filets, d’où sa très grande joie sur la célébration.

