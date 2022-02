La 4ème journée du championnat féminin de hand-ball va se jouer ce week-end et de belles affiches sont en perspective. Dans la poule A, le leader DUC va défier sa dauphine, la Renaissance de Tivaouane, tandis que Golf, 1er du groupe B, affrontera l’Olympique de Diourbel.

Jusque là invaincu, le Dakar Université Club (1er, 9 pts) tentera de rester sur sa lancée demain contre la Renaissance de Tivaouane. Mais, une partie compliquée attend les Duchesses, puisqu’elles feront face à leur dauphine dans la poule A, qui est aussi invaincue (8 pts). Mais, le DUC pourra s’appuyer sur son succès convaincant contre les Gazelles de Kédougou (24-17) lors de la précédente journée, mais aussi sur ses marqueuses Aby Sarr et Sofiatou Diatta, pour remporter ce duel au sommet et se rapprocher des demi-finales.

Dans les autres rencontres de la poule A, Kaffrine (5ème, 3 pts) affronte les Gazelles de Kédougou (6ème, 3 pts). Les deux formations n’ont plus le droit à l’erreur si elles veulent rester en course pour la qualification. Championnes en titre, les filles de Diisoo (3 me, 7 pts) affronteront l’ISEG (4ème, 7 pts).

Dans la poule B, Golf (1er, 9 pts) essaiera de continuer son sans-faute. Pour cela, les Banlieusardes doivent prendre le dessus sur l’Olympique de Diourbel (3ème, 7 pts). Cependant, le leader aura une tâche compliquée, car son adversaire du jour, victorieux lors de la précédente journée, tentera de rester sur sa lancée.

En bas du tableau, Saltigué (6ème, 3 pts), qui n’a pas enregistré la moindre victoire, est en quête d’un 1er succès face à Diamono (4ème, 5 pts), qui cherchera de son coté à se relancer après son revers lors de la 3ème journée

Programme 4ème journée

Poule A

Samedi 19 février 2022

Kaffrine vs Gazelles

Dimanche 20 février 2022

Renaissance HCT vs DUC

ISEG vs Diisoo

Poule B

Samedi 19 février 2022

Saltigué vs Diamono

Diadji Sarr vs Gaston Berger

Dimanche 20 février 2022