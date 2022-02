Artisan majeur du sacre des Lions à la CAN Cameroun 2021, le gardien de but des Blues de Chelsea est revenu sur ce premier sacre du Sénégal avec Julien Maynard pour l’émission sportive Téléfoot. Un entretien au cours duquel Edouard Mendy affirme vouloir « continuer de faire rêver ».

« Je rêve de gagner le match du week-end, je rêve de continuer à rendre fier les gens autour de moi », a révélé le portier sénégalais qui n’a plus grand chose à gagner avec une CAN, une ligue des champions, une coupe du monde des clubs et d’autres titres individuels tel que celui de meilleur gardien du monde de la FIFA The Best Awards.

Cependant, la Coupe d’Afrique reste le plus grand accomplissement d’Edouard Mendy qui se sent soulagé d’avoir conquis ce trophée si chère au peuple sénégalais « Y a un sentiment qui prédomine, c’est aussi le soulagement parce que le Sénégal c’est quand même une forte place du football. Mais c’était une forte place du football sans trophée. Quand on a gagné, quand on a soulevé le trophée je me suis dit que ça doit être la folie au pays et une fois rentré on l’a très bien vu ».

"Je rêve de continuer à rendre fier les gens autour de moi" 💚 La CAN, la folie au Sénégal, ses titres, le Ballon d'Or, le 8e face au LOSC : après sa folle année, Edouard Mendy s'est livré en exclu à @JulienMaynard, dans un entretien passionnant ! RDV dimanche à 11h ! pic.twitter.com/8zdf3YwnTr — Téléfoot (@telefoot_TF1) February 18, 2022

wiwsport.com