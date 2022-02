Le portier international sénégalais regrette toujours d’avoir été confondu avec Benjamin Mendy, accusé de viols.

En août 2021, Benjamin Mendy a été mis en détention provisoire après avoir été visé par les chefs d’accusation de viol et d’agression sexuelle. En novembre 2021, certains journaux français et britanniques avaient publié, par faute professionnelle, des images du gardien international sénégalais, Edouard Mendy, qui porte le même nom que le Français.

Résultat de la très mauvaise blague : le tout nouveau Champion d’Afrique avait du coup piqué une très grosse colère contre ces médias dans un poste laissé sur son compte Instagram. Quelques mois passés, et Edouard Mendy a toujours du mal à accepter cette grossière erreur. Il l’a encore fait savoir dans un entretien accordé vendredi après à la RTL.

« C’est quelque chose qui m’a fortement dérangé. C’est une atteinte à mon image. Quand votre photo est associée à des choses que vous n’avez pas faites, ce sont des choses que je ne peux pas accepter parce que ma famille est bien sûr touchée par ces erreurs, a indiqué le gardien de Chelsea. Aujourd’hui je suis Mendy, Edouard, de Chelsea. Comme les autres Mendy ont des prénoms et des appartenances à d’autres clubs. On parle de journaux de référence qui sont hyper lus et écoutés. Avoir ce manque de professionnalisme est tout simplement inacceptable. »

