En conférence de presse ce vendredi, Joseph Lopy a révélé une anecdote avec Sadio Mané durant la CAN 2021.

Toujours aux nuages Jo ? Un peu moins de deux semaines après le sacre des Lions à la CAN 2021 Joseph Lopy est de retour à Sochaux où il a chaleureusement été accueilli par ses coéquipiers mais également le staff dirigé par son compatriote Omar Daf. Avant d’affronter Ajaccio en Ligue 2 ce samedi, le milieu de terrain été de passage en conférence de presse ce vendredi.

L’occasion pour lui de livré une anecdotique plus ou moins croustillante face aux médias. Pendant la CAN 2021, l’ancien pensionnaire de Diambars n’en a pas pour autant délaissé ses coéquipiers du FC Sochaux en suivant, à distance, leurs performances en championnat, avec notamment, et forcément, l’incroyable remontada face à Caen le 15 janvier dernier, à domicile (3-2).

Sadio Mané brutalement réveillé le « dingue » Lopy

Menés 2-0 après une cinquantaine de minutes, les joueurs d’Omar Daf ont tout de même fini par l’emporter par 3 buts à 2, notamment avec une réalisation en toute fin de match. Une sacrée prestation et une folle victoire en pleine nuit qui ont envoyé Joseph Lopy aux nuages de Bafoussam et coupé le sommeil de Sadio Mané. Le joueur de 29 ans en a fait des révélations.

« Je vais vous dire, tellement le match était magnifique et que je le regardais, à la fin, sur le but de Do Couto, j’ai hurlé, j’ai tellement hurlé que j’ai réveillé Sadio Mané qui était mon voisin de chambre. Et le lendemain, Mané l’a même dit au coach, il a dit « ton petit, il a tellement crié qu’il nous a réveillés ». Ah mais j’étais comme un dingue, je n’avais plus de voix à l’entraînement le lendemain tellement j’avais hurlé comme un fou », c’est-il rappelé.

