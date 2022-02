Au cours de son face à face avec la presse, le sélectionneur des Lions est revenu sur l’objectif de cette fenêtre, l’absence du Roi de la saison 2020/2021, Thierno Ibrahima Niang, les adversaires, le regroupement qui démarre le mardi 22 février…

L’objectif de cette fenêtre

« Nous avons organisé cette fenêtre pour engranger le maximum de victoires possibles, avant d’aller en Egypte les mois à venir. Donc l’objectif est de remporter les 3 matchs à Dakar ».

L’absence du Roi de la saison

« Bobo (Thierno) n’a pas été retenu. C’est un choix. On ne peut pas plaire à tout le monde, parce que choisir c’est éliminer. Donc nous, notre métier est de faire des choix. Connaissant Bobo, je sais qu’il est très professionnel, engagé et il va travailler encore plus dur pour revenir en sélection. On a un groupe de 20 à 25 joueurs et on ne peut pas prendre tout e monde ».

Les adversaires des Lions

« Nous connaissons l’Egypte, que nous respectons, un grand pays de basket. On les a vu jouer lors du dernier Afrobasket. C’est une équipe tactique et très adroite qu’il v falloir prendre au sérieux. Idem pour le Kenya et la RD Congo qui ont un jeu très athlétique et très puissant ».

Regroupement : mardi 22 février

« Nous allons rentrer en regroupement le 21 et commencer le travail le 22 février. On aura trois séances d’entraînement de deux heures (10h-12h) les mardi, mercredi et jeudi. Ce n’est pas suffisant, mais nous n’allons pas chercher d’excuses, parce qu’on savait exactement que ça allait se passer ainsi.Parce que le noyau de l’équipe il est là. Donc, on se concentre sur ce que nous avons ».

Choix de Khalifa Ababacar Diop

« On ne ferme pas la porte de l’équipe nationale. Khalifa était chez les U19 lors de la Coupe du Monde. Et comme il avait fait de très belles prestations, nous avons jugé nécessaire de de faire appel à lui, au regard de ce qu’il a montré lors du Mondial U19.

Stades