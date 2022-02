La 2ème journée du Championnat de National 1 masculin offre, ce week-end, trois grosses affiches : DUC vs Louga BC, USO vs Douanes, et JA vs ASVD.

Ces 3 affiches constituaient le tableau des play-offs du National 1 masculin de l’exercice précédent. Leader de la poule A, le DUC, qui a bien démarré la défense de son titre face à Bopp (84-59) reçoit, ce samedi, Louga BC, vainqueur de ASC Thiès (61-54).

Battus à domicile l’année dernière par les étudiants lors des play-offs les lougatois tenteront de prendre leur revanche. Si le DUC peut compter sur son sniper Cheikh Bamba Diallo, (un des meilleurs tri-pointeurs de la 1ère journée avec 4 tirs réussis), Louga BC peut également miser sur son arrière Baye Niaw Camara (meilleur marqueur : 25 points) pour faire la différence.

JA/ ASVD et USPA/ SIBAC en attraction, ce dimanche

Le dimanche, le public du stadium Marius aura droit à une alléchante affiche JA vs ASVD. Toutes les deux équipes sortent d’une victoire acquise respectivement devant Port ( 75-50) et US Rail (60-58). Un match qui ‘annonce épique au regard des renforts de taille enregistrés par les deux équipes cette saison. Auparavant, il y aura un appétissant duel entre le promu Port et l’US Rail. Un match de relance pour les deux équipes, après avoir concédé un revers d’entrée.

Dans la poule B, l’USO reçoit ce samedu l’AS Douanes. Une rencontre entre deux équipes en construction, après avoir connu une forte saignée. L’année dernière les gabelous avaient pris le meilleur sur les ouakamois à l’aller comme au match retour lors de la 1ère phase du championnat . Après avoir réussi son baptême de feu sur le banc de l’USOface à Mermoz (56-43), coach Chérif Aidara réussira-t-il à faire tomber l’AS Douanes, qui avait mitraillé leur frère d’arme de l’ASFA (84-49) ?

Le Lendemain dimanche, en match de clôture, le promu USPA, qui a réussi sa toute première dans l’élite en s’offrant le SLBC (70-51)ira à l’assaut du SIBC qui sort d’une défaite face à l’UGB (50-43).

Programme 2ème journée

Poule A

Samedi 19 février

DUC vs Louga BC

ASC Thiès vs ASC

Dimanche 20 février

Port vs Rail

JA vs ASCVD

Poule B

Samedi 19 février

ASFA vs UGB

USO vs Douanes

Dimanche 20 février