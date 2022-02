Sous l’égide de la Fédération sénégalaise des Sports Boules (FSSB), la 5ème édition des 72 heures de Saly démarre ce vendredi, dans les locaux de l’Institut Diambars. 550 boulistes de 16 pays, soit 150 triplettes, sont annoncés à ce tournoi international, organisé par de 10h le club de la Petite Côte et l’international sénégalais Fara Ndiaye.

Ce concours international est inscrit dans la logique de vendre l’image du Sénégal à travers le monde, de faire la promotion de la pétanque et celle du tourisme à traverse les sports boules. Ainsi, le double champion d’Afrique et recordman sénégalais en pétanque, Fara Ndiaye, et le club de la Petite Côte lancent la 5ème édition ce vendredi. 11 pays africains (Sénégal, Mali, » Mauritanie, Guinée-Bissau, Niger, Maroc, Tunisie, Madagascar, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire) et 5 européens (France, Suisse, Suède, Belgique et Liban) prendront part à ces 72 heures de Saly.

Ce concours, en hommage au défunt président Ghassane Ezzedine, se jouera en triplettes choisies. Selon le Secrétaire général de la Fédération sénégalaise des Sports Boules, Abdou Lahat, Niang, 550 boulistes, répartis en 150 triplettes, rivaliseront dans ce concours international, dont le tour préliminaire sera disputé ce vendredi, à l’institut Diambars, de 10h45 à 19h00.

La journée de samedi sera consacrée à la Coupe des Nations. Cette épreuve démarre à 09h45. Les demi-finales de la Coupe des Nations et celles pour la suite de la compétition en triplettes choisies sont prévues le dimanche à partir r de 10h00, les finales à 15h00.

L’équipe vainqueur de la Coupe des Nations empochera 200.000 FCFA, celle finaliste perdante 100.000 FCFA. S’agissant de l’épreuve phare, celle en triplettes choisies, le trio vainqueur aura droit à 2 millions FCFA, l’équipe finaliste malheureuse 1 million FCFA, les demi-finalistes 500.000 FCFA et les quarts de finalistes 300.000 FCFA. La Côte d’Ivoire, avec le club PC balnéaire, est détentrice du trophée pour avoir remporté la 4ème édition de ces 72 heures de Saly.

