Deux semaines après avoir remporté la Coupe d’Afrique des Nations, Pape Gueye et Bamba Dieng recevront des hommages de la part de leur club, dimanche face à Clermont.

Les bonnes choses n’arrivent jamais trop tard. Un peu moins de deux semaines après le sacre historique du Sénégal à la CAN 2021, Olympique de Marseille et ses supporters vont rendre hommage à leurs deux Champions d’Afrique, Pape Alassane Gueye et Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, selon La Provence.

Ce sera ce dimanche 20 février 2022, avant le coup d’envoi (19h45 GMT) du match face à Clermont, à l’occasion de la 25e journée de Ligue 1. Les deux internationaux sénégalais auront donc le droit de recevoir l’ovation du public marseillais dans un Vélodrome qui devrait se remplir par 52 000 spectateurs.

wiwsport.com