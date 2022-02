De retour dans son Club après avoir gagné la Coupe d’Afrique des Nations, Ismaïla Sarr est prêt à tout pour maintenir Watford en Premier League.

Sauver l’autre soldat. Dix-neuvième de Premier League et dans une série catastrophique de 11 matchs sans victoires en Championnat, dont neuf défaites, Watford est dans le mal. L’état sportif du club attriste forcément ses joueurs, à commencer par Ismaïla Sarr. Dans un entretien qu’il a accordé aux médias de Watford, l’ailier international sénégalais a clamé son amour pour cette formation.

« Je suis content de revenir ici parce que c’est mon club, ma maison. J’aime bien les supporters de Watford. Je suis très heureux de l’accueil », a déclaré le joueur de 23 ans. Durant le dernier mercato hivernal, les Hornets ont lancé l’opération maintien en recrutant quelques joueurs. Mais cela ne leur a toujours pas permis de retrouver le succès. Le retour d’Ismaïla Sarr pourrait bien être un déclic.

« Il faut qu’on se batte ensemble pour sortir de cette situation. Les joueurs, le staff et les dirigeants, il important que tout le monde tire sur la même direction. La situation me rappelle celle d’il y a deux ans en Premier League. Nous ne pouvons pas vivre la même chose », a clairement indiqué l’ancien joueur du Stade Rennais. Pour ce qui le concerne, Ismaïla Sarr est prêt à tout pour le maintien de Watford.

« Bien sûr, si je peux marquer 30 ou 40 buts pour sauver le club, je le ferai. Qui a marqué ou qui a fini meilleur buteur, l’importance n’est pas là, ce n’est pas maintenant qu’on va penser à ça. Maintenant c’est l’équipe. On doit penser à la sauver. Je m’en fous si je marque ou pas, si j’offre une passe décisive ou pas. Je me bats pour Watford, et si on se sauve, ce sera bien pour tout le monde », a-t-il poursuivi.

wiwsport.com