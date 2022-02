L’ailier sénégalais s’est exprimé sur l’enjeu des barrages d’accession à la Coupe du Monde 2022 face à l’Egypte.

Malgré avoir manqué une bonne partie de la CAN 2021, Ismaïla Sarr a été énorme dès son retour à la compétition, marquant un but et délivrant une passe décisive sur ses deux premiers matchs. De retour en club après le sacre à la Coupe d’Afrique avec les Lions du Sénégal, le joueur de 23 ans attend avec impatience le dernier tour qualificatif pour la Coupe du Monde 2022.

Le joueur de Watford a conscience qu’il s’agit d’un adversaire de très grosse calibre puisque ce sera le même qu’en finale de la CAN 2021. Néanmoins, Ismaïla Sarr connaît l’importance de cette confrontation et veut croire que le Sénégal a ses chances de participer à sa troisième phase finale de Coupe du Monde, la deuxième consécutive, afin de confirmer son statut de meilleure équipe africaine.

« Affronter à nouveau l’Égypte, ce sera encore deux grands matchs. On va tout donner, tout faire parce qu’on a besoin d’aller au Qatar. Peut-être qu’on ne la gagnera pas, mais on a besoin de se qualifier et donc de participer à cette Coupe du Monde. On a gagné la CAN. Maintenant, il faut qu’on aille au Qatar », a indiqué l’ancien pensionnaire de Génération Foot.

wiwsport.com