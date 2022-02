Alors qu’Eric Garcia semble avoir du mal à trouver la bonne formule dans la défense du FC Barcelone, Kalidou Koulibaly a décidé de lui jeter quelques indications.

À la fin du match entre le FC Barcelone et Naples, jeudi soir, lors des 16es de finale aller de Ligue Europa (1-1), le jeune défenseur international espagnol du Club Catalan, Eric García a fait quelques déclarations. Le joueur de 21 ans a été protagoniste sur l’action qui a conduit à l’ouverture du score du Napoli, alors qu’il semblé y avoir hors jeu au départ de la part de Victor Osimhen.

Face aux médias, Eric García est revenu sur la séquence et a révélé s’être entretenu avec le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly sur l’action. « J’en ai parlé avec Koulibaly à la fin du match, et il m’a dit ‘qu’en tant que défenseur, tu ne peux pas laisser passer le ballon’. L’arbitre me dit que l’attaquant n’interfère pas mais je pense que la règle devrait changer », a fait savoir le Catalan.

wiwsport.com