La 1e journée de National 1 Féminin a vu trois joueuses se distinguer avec leurs clubs respectifs : il s’agit de Fatou Keïta et Mariama Diafaté du Jaraaf, ainsi que Mame Siry Diagne du Saint Louis Basket Club.

Elle ont été décisives avec leurs équipes. Le Jaraaf affrontait GBA ce samedi au stadium Marius Ndiaye, et s’est imposée 62-45. Fatou Keïta et Mariama Diafaté y ont joué un grand rôle avec respectivement 22 points pour l’arrière et 20 points pour l’intérieure.

De son côté, Ndeye Siry Diagne a tenu son rang avec le Saint Louis Basket Club samedi dernier contre Bopp. L’ailière a cumulé 21 points, pour une victoire de son équipe (63-39).

