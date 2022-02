A moins de six semaines des barrages de la Coupe du monde 2022 en Zone Afrique, la FIFA a mis à jour son calendrier et dévoilé les dates des manches aller et retour de chacun des 5 barrages, ainsi que les stades retenus pour abriter ces affiches.

Les premiers matchs auront lieu le jeudi 24 mars avec notamment le choc Egypte-Sénégal, en guise de remake de la finale de la CAN 2021, remportée par les Lions (0-0, 4-2 tab). Le samedi 26 mars s’annonce prometteur avec Cameroun-Algérie et RD Congo-Maroc au menu, tandis que les deux premiers qualifiés africains pour le Qatar seront connus dès le lendemain, le dimanche 27, avec Nigeria-Ghana et Tunisie Mali.

Le match retour Sénégal-Egypte aura lieu le lundi et les deux derniers billets se joueront le mardi 29 avec Algérie-Cameroun et Maroc-RD Congo. On a hâte d’y être !

Le programme des barrages du Mondial 2022 en Zone Afrique

Jeudi 24 mars

Mali – Tunisie, au Stade du 26 mars (Bamako)

Ghana – Nigeria, à Cape Coast

Égypte – Sénégal, au Stade International du Caire

Samedi 26 mars

​Cameroun – Algérie, au Stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé

RD Congo – Maroc, au Stade des Martyrs de Kinshasa

Dimanche 27 mars

Nigeria – Ghana, au National Stadium d’Abuja

Tunisie – Mali, au Stade Hammadi Agrebi (Radès)

Lundi 28 mars

Sénégal – Égypte, au Stade Olympique Diamniadio

Mardi 29 mars

Algérie – Cameroun, au Stade Mustapha Tchaker de Blida

Maroc – RD Congo, au Stade Mohamed V de Casablanca

Afrik Foot