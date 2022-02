Victoire du Real Betis sur le score de 3 buts à 2 face au Zénith Saint-Pétersbourg en barrage aller de l’Europa League.

Belle opération pour les hommes de Manuel Pellegrini qui se sont imposés dans cette manche aller des barrages de l’Europa League. Le Real Betis s’est en effet imposé sur la pelouse du Zénith et prend ainsi une belle option pour la qualification aux huitième de finale de ladite compétition.

5 buts dans cette rencontre tous inscrits en première période. Les coéquipiers de l’international sénégalais Youssouf Sabaly, qui a disputé toute la rencontre, ont vite trouvé le chemin des filets en ouvrant le score dès la 6ème minute de jeu avant de doubler la mise 1à minutes plus tard. Les Russes parviennent à revenir au score (25′ et 28′) mais encaissent un troisième but qui décide du sort de la rencontre à la 41ème minute.

wiwsport.com