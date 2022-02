Deuxième du Groupe D derrière l’Eintracht Francfort, l’Olympiacos va dispuer ce soir les barrages de l’UEFA Europa League face à l’Atalanta de Bergame qui aterminé 3ème de son groupe en Champions League. Les vainqueurs de ces matchs de barrages vont rejoindre les premiers de groupe pour les huitièmes de finale de la compétition en question.

Ainsi l’Olympiakos est en déplacement ce soir à Bergame pour son match aller face à l’Atalanta. Pour cette rencontre, Pierre Martins a renouvelé sa confiance à l’international sénégalais Pape Abou Cissé, titularisé dans l’axe avec Sokratis et Manolas dans un 3-4-3.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Αταλάντα! / Our line-up for today’s match against @Atalanta_BC! 🔴⚪️#Olympiacos #ATAOLY #UEL #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/hd1jTkLsyL

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) February 17, 2022