L’Atalanta s’est imposé sur le score de deux buts à 1 à domicile face à l’Olympiakos en Europa League

L’Olympiakos n’obtient aucun point de son déplacement à Bergame ce soir en barrage aller de l’UEFA Europa League. L’international sénégalais Pape Abou Cissé et ses coéquipiers se sont en effet inclinés sur le score de deux buts à un.

Les Rouge et Blanc menaient pourtant à la mi-temps. Ils ont ouvert le score à la 16ème minute par Tiquinho Soares et ont su garder cette avance d’un but jusqu’à la pause. De retour des vestiaires, l’Atalanta de Bergame renverse rapidement la tendance avec un doublé éclair de son défenseur albanais Berat Djimsiti aux minutes 61 et 63.

Au finish c’est l’Atalanta qui remporte cette première manche à domicile, en attendant le match décisif, jeudi prochain, pour une qualification en huitièmes de finale de l’Europa League.

