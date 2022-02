En Italie, l’Atalanta reçoit l’OlympiaKos ce jeudi soir (20H) pour le compte des 16e de finale de l’Europa League. Le défenseur Pape Abou Cissé était en conférence de presse avant-match hier.

L’Olympiakos compte jouer toutes ses chances pour venir à bout de son adversaire du jour. Pedro Martins et Pape Abou Cissé ont animé la conférence de presse. De retour de la CAN, le Lion de la Téranga compte tout donner sur le terrain pour décrocher une victoire avec ses coéquipiers.

« Il n’y a pas de favori. L’Atalanta est une équipe qui vient de la Ligue des champions, mais nous aussi nous avons de l’expérience pour disputer ces matches. C’est une bonne équipe, nous les suivons depuis un certain temps, mais nous sommes également prêts à jouer ce match » a t’il déclaré. Ses propos sont rapportés par Tuttomercatoweb.

« Je suis déjà rentré depuis plusieurs jours (de la CAN), je suis prêt à reprendre le terrain demain. Et j’espère que nous aurons le meilleur résultat possible » a t’il ajouté.

wiwsport.com