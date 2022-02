L’Olympique de Marseille accueille Qarabag ce soir au Vélodrome pour le compte des barrages de l’UEFA Conference League.

3ème lors de la phase de groupe de l’UEFA Europa League, l’Olympique de Marseille découvre ce soir la Conference League.Les Phocéens reçoivent en effet Qarabağ ce soir au stade Vélodrome, dans le cadre des barrages de cette nouvelle compétition.

Champion d’Afrique avec le Sénégal, le milieu de terrain Pape Gueye figure dans le onze de départ de Sampaoli qui affrontera les Azerbaidjanais ce soir. Un match très important pour Marseille, après l’élimination en Coupe de France par Nice, dont l’international sénégalais est bien conscient comme il l’avait stipulé en conférence de presse : « L’objectif n’était pas cette coupe mais ce n’est pas une consolante. Nous sommes dans un grand club et on doit gagner tous les matchs, dans toutes les compétitions. Le but est d’aller au bout car nous en avons les capacités« .

Bamba Dieng qui avait débuté la rencontre face à Metz le week-end dernier lors de la 24ème journée de Ligue 1, démarre sur le banc ce soir.

𝗢𝗠 – 𝗤𝗔𝗥𝗔𝗕𝗔𝗚 🔥⚔️ Le 𝗫𝗜 𝗱𝗲 𝗱𝗲́𝗽𝗮𝗿𝘁 de notre coach 𝗝𝗼𝗿𝗴𝗲 𝗦𝗮𝗺𝗽𝗮𝗼𝗹𝗶 ⬇️ #OMQFK #UECL pic.twitter.com/aL3kZlHATd — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 17, 2022

