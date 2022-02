Au total, 33 triplettes, soit 99 joueurs venus des régions de Dakar, Kaolack, Louga, Diourbel et Thiès ont pris part à cette compétition. Et c’est Thiès Pétanque Club, appuyé par Diourbel, qui a remporté ce concours organisé sous forme de mémorial. Les lauréats Thiessois ont pour noms Samir Khali, Latyr Wade, avec comme associé le Diourbellois Ablaye Guèye.

Ils ont battu en finale, sur un score de 11 à 5, le trio formé de Samba Diakhaté Kassé et Papa Ndiaye de Rufisque Pétanque Club et Ass Camara de Kaolack. Les six joueurs finalistes ont reçu, chacun, une enveloppe fi nancière assez conséquente.