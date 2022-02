Le combat de lutte avec frappe devant opposer Reug Reug à Gouy Gui se tiendra ce dimanche 20 février 2022, à l’arène nationale, organisé par le site du Groupe Futurs Médias propriétaire de la nouvelle structure, Sénégal Entertainment Group (SEG), spécialisée dans l’organisation d’événements sportifs.

L’opposition entre Gouye Gui et Reug Reug sera diffusée en direct sur la TFM, sur tout le territoire national. Le Groupe Futurs Médias, maison-mère de SEG, offre ainsi cette affiche à tous les amateurs de la lutte. Peut-être pour éviter comme le pense le promoteur Luc Nicolaï, pour lui, le «Pay-per-view» est en train de tuer la lutte.

Mais il n’y a pas que ça. Mao Cissé et son équipe ont également décidé de proposer des billets abordables. Pour accéder à l’Arène nationale et suivre les combats, il faudra débourser 2.000 FCFA pour les chaises vert et jaune, 5.000 FCFA pour les sièges rouge, 10.000 FCFA pour l’annexe loge et 25.000 FCFA pour les VIP.