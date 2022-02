Suite à la proposition de la FIFA d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre, la Fédération Internationale des Associations de Footballeurs Professionnels (FIFPRO) a procédé à une enquête menée auprès de plus de 1000 joueurs masculins. Résultat, la grande majorité semble aller à l’encontre d’une Coupe du Monde tous les 2 ans.

En effet, 75% des footballeurs professionnels masculins souhaitent conserver le format actuel de la Coupe du Monde de la FIFA à savoir une édition tous les quatre ans. « L’enquête auprès des joueurs montre que la plupart des footballeurs du monde entier préfèrent clairement disputer la Coupe du monde tous les quatre ans. Dans le même temps, les résultats démontrent l’importance des compétitions nationales pour les joueurs. Ces ligues sont le fondement de notre jeu et nous devons faire plus pour les renforcer à la fois pour le bien des joueurs et pour la stabilité globale du football professionnel », a déclaré Jonas Baer-Hoffmann, secrétaire général de la FIFPRO.

D’autres données de cette enquête révèlent aussi que la plupart des joueurs estiment que leurs opinions ou voix ne comptent pas, comme l’a mis en exergue Jonas Baer-Hoffmann. « Une autre conclusion clé des joueurs est que seulement 21% d’entre eux pensent que leur voix est respectée et que leur bien-être est correctement pris en compte dans le contexte de la gouvernance internationale du football. Par conséquent, cette enquête souligne la nécessité de davantage de cadres de négociation collective dans notre industrie, en particulier au niveau international« .

📊⚽ Three in every four professional men’s footballers want to keep the FIFA World Cup every four years, according to a survey of 1,000 players from six continents and over 70 different nationalities.

— FIFPRO (@FIFPRO) February 15, 2022