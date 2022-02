La CAF a dévoilé le plus beau but de la semaine en Coupe. Les internautes ont choisi la réalisation de Pape Ousmane Sakho, le sociétaire de Simba FC. Face à la ASEC Mimosas de la Cote d’Ivoire comptant pour la première journée du groupe D, les coéquipiers de l’ancien joueur de Teungueth ont sorti le grand jeu en s’imposant sur le score de trois buts à un (3-1).

L’attaquant sénégalais auteur de l’ouverture du score sur une d’une parfaite reprise de volée, suite à une action collective après seulement 12 minutes de jeu, remporte le prix de la meilleure réalisation de la semaine dans cette compétition.

𝐈𝐧𝐜𝐫𝐞𝐝𝐢𝐛𝐥𝐞 𝐛𝐢𝐜𝐲𝐜𝐥𝐞-𝐤𝐢𝐜𝐤 🤩

Sakho's outstanding strike for @SimbaSCTanzania is definitely the #TotalEnergiesCAFCC goal of the week! 🌟 pic.twitter.com/GPkk3YvsoA

