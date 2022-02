Un quatrième match nul de la saison pour Vicenza qui n’a pas connu une bonne deuxième période face à Pise qui se trouve actuellement sur le podium. David Diaw a encore été décisif.

L’attaquant de 30 ans a marqué son 4e but de la saison. David Diaw a inscrit le deuxième but de Vicenza avant la pause (22′). Auteur d’un doublé le 30 janvier passé, il n’avait plus marqué en deuxième division italienne depuis et disputait son 17e match de la saison.

Malheureusement, lui et ses coéquipiers vont encaisser deux buts. Les deux équipes seront à égalité à la fin du match (2-2). Vicenza est à l’avant-dernière place du classement après 22 journées.

22' RADDOPPIO LANE!!!! Ranocchia serve Zonta in area che mette al centro per Diaw che da pochi passi insacca!!!! #Pisa–#LRVicenza 0-2#ForzaVicenza #ForzaLane pic.twitter.com/3mdFobf7YZ — L.R. Vicenza (@LRVicenza) February 15, 2022

