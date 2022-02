Champion d’Afrique avec le Sénégal et désormais de retour aux choses sérieuses dans son club, le Paris Saint-Germain. Mais l’international sénégalais devrait être absent du onze de départ de Pochettino ce soir face au Real, comme l’a indiqué le technicien argentin.

La Ligue des Champions fait son retour ce mardi soir et le choc de la soirée opposera le Paris Saint-Germain au Real Madrid pour ces huitièmes de finale. Un choc très attendu et qui promet une ambiance électrique au Parc des Princes. Toutefois, cette rencontre de haute facture devrait démarrer sans le champion d’Afrique sénégalais : Gana Gueye, fraîchement rentré de la CAN.

Pourtant, lors des derniers face-à-face, le milieu de terrain international sénégalais avait sorti d’excellentes prestations face aux madrilènes. A lui seul, il avait réussi à contenir et gêner la maîtrise du trio médian des Merengues. Mais absent du onze de Pochettino depuis décembre dernier, Danilo devrait prendre sa place comme lors des récentes sorties du PSG.

Mais Pochettino a fait savoir en conférence de presse que le champion d’Afrique ne devrait pas démarrer ce soir. Il sera laissé sur le banc mais pourrait faire son entrée en cours de match. Manquera-t-il au collectif parisien dans ce choc ? Réponse à partir de 20H Gmt.

Le onze probable du PSG face au Real

Navas – Marquinhos – Kimpembe – Hakimi – Nuno Mendes – Paredes – Danilo – Verratti – Messi – Mbappé – Di Maria

wiwsport.com