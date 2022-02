Son implication dans le groupe n’a laissé aucun supporter de l’Equipe nationale du Sénégal indifférent. Sur le banc, loin de la pelouse, KDB a apporté son soutien sans faille à ses coéquipiers. Il n’a pas tarit d’éloges sur le gardien Edouard Mendy.

Il entretient de bonnes relations avec ses coéquipiers en sélection nationale. Keita Baldé Dia a fait de beaux témoignages sur Sadio Mané mais aussi d’Edouard Mendy. Dans la meme interview où il a déploré l’accueil froid de Liverpool envers le meilleur joueur de la CAN 2021, il a parlé de sa relation avec le meilleur gardien du tournoi.

« Nous échangeons beaucoup. Au niveau du palmarès collectif et individuel, il a presque tout gagné les derniers mois avec son club et la sélection. Je suis très heureux du niveau qu’il montre. Je suis très très fier de lui et Sadio Mané. Ce sont deux personnes géniales » a t’il déclaré dans l’interview.

wiwsport.com