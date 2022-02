Le sélectionneur de l’équipe nationale féminine du Sénégal Mame moussa Cissé pourra compter sur les expatriées sénégalaises contre le Mali dans le cadre de leur match aller des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations qui aura lieu au Maroc.

Six joueuses sénégalais expatriées ayant déjà rejoint la Tanière ont participé à la dernière séance d’entraînement de l’équipe nationale, aujourd’hui sur la pelouse de Thiès, en perspective du match aller, prévu demain après midi à partir de 16h30 au stade Lat Dior de Thiès, contre le Mali comptant pour le deuxième et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations. Astou Ngom de Cherbourg est la première à rejoindre le groupe.

Les sociétaires de Bourges 18 à savoir Meta Camara, Safietou Sagna et Nguenar Ndiaye ont rejoint leurs coéquipières lundi passé. Mama Diop de Lens et Ndeye Awa Diakhate de Le puy, arrivées dimanche, sont les dernières a regagné la tanière. Absente de la Can depuis 10, lors de sa première participation, l’équipe nationale féminine tentera de décrocher sa qualification face aux aigles du Mali.

wiwsport.com