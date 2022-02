Le milieu de terrain international sénégalais a accordé un entretien à son Club où il est revenu sur la CAN 2021.

Annoncée grande favorite de la dernière Coupe d’Afrique des Nations avant même le début de la compétition en raison de son statut au niveau africain, l’Equipe Nationale du Sénégal s’est distinguée par son irrégularité dans ses performances en phase de groupes. Mais au fur et à mesure du tournoi, les Lions d’Aliou Cissé ont réussi à éteindre les doutes jusqu’à aller décrocher le premier titre de l’histoire du Pays.

De retour à Londres, Cheikhou Kouyaté a accordé un entretien au site de Crystal Palace. L’occasion pour lui d’évoquer de revenir un peu plus sur cette CAN 2021. « Nous avons connu un mauvais début, a déclaré le milieu de terrain de 32 ans. Si vous regardez l’équipe au premier match, nous avons perdu 10 joueurs parce qu’ils avaient le COVID. Des gardiens, de défenseurs, de milieux, d’ailiers, d’attaquants. C’était trop ».

Il révèle aussi qu’« à l’entraînement, on préparait le match avec le staff : le cameraman, le gérant des équipements. Celui-ci s’entraînait avec nous car nous n’étions pas au complet ! Il jouait arrière gauche parce que nous avions besoin de faire un travail tactique. Nous n’avons marqué qu’un seul but [en phase de groupes] et c’était un penalty. Tout le monde disait : ‘Le Sénégal est si mauvais !’ Mais je pense que cela nous a aidés », poursuit Kouyaté.

Avant de finir : « Imaginez que nous ayons gagné le premier match, puis le deuxième, tout le monde dirait : ‘Oh le Sénégal, regarde le Sénégal.’ Mais personne dans ce tournoi n’attendait ce Sénégal là. Après trois matchs, ils ont dit : ‘Non, le Sénégal ne gagnera rien. Ils vont rentrer chez eux. » La bande à Aliou Cissé a alors donné tort à beaucoup de monde et s’est donnée pour écrire à jamais l’histoire et marquer sa légende.

