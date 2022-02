En vue des Wolrd Series Paris 2022, du 18 au 20 mars prochain, l’association sénégalaise de teqball a organisé une journée de qualification ce week-end. Le club de Guédiewaye Jappo Teqball va encore representer le Sénégal.

Sans surprise, Jappo Teqball Club a survolé la compétition qui a eu lieu samedi passé au stadium Amadou Barry, Guédiewaye. Les joutes se sont disputées en deux catégories : double et mixte, pas de single. Ainsi Mame Cheikh Fam et Makhtar Diaw, la paire championne des National Challenge Series en 2021, s’est encore montrée invincible. Notons que le premier joueur cité a représenté le Sénégal lors des championnats du monde en décembre passé et s’était arrêté en huitièmes de finale.

L’ASTEQ a organisé ce tournoi afin de choisir les meilleurs pour représenter le Sénégal à cette compétitition internationale. 9 équipes ont pris part aux qualifications dont 3 en mixte. C’était une première de voir des filles pratiquer cette discipline qui a vu le jour au Sénégal en 2018.

Notons que Jappo Teqball Club est le vainqueur en doubles hommes et Jumenga en équipe mixte.

Ils ont livré une belle finale mais les champions nationaux en titre n’ont pas tremblé:ils gardent leur couronne.

Mame Cheikh FAM & Matar Diaw seront donc nos représentants en double homme aux World séries de Paris au mois de mars prochain.

