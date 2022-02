La 3ème journée du Concours de saut d’obstacles de l’épreuve élite, est allée disputée dimanche, au Cercle de l’Étrier de Dakar (CED), a été remportée par le couple Ngoné Latyr Ndiaye-Une en or de Bernière.

Pensionnaire du Racing Club de Dakar (RCD), la cavalière Ngoné Latyr Ndiaye gagne de plus en plus b en expérience sur le dos de sa jument Une en or de Bernière. Sous une bonne étoile depuis le début de la saison, la protégée du moniteur du RCD, Batji Gaye, a impressionné son monde, hier, au Cercle de l’Étrier de Dakar, par un jumping propre et sans-faute.

Suffisant pour faire d’elle la reine du CED de l’épreuve de l’élite. Une épreuve qu’elle a «dévorée» devant son co-équipier de club, Babacar Ngom. «Elle commence à prendre de l’expérience, et petit à petit elle commence à connaître sa jument et à lui faire confiance. Parce qu’avant, elle avait une période de doute. Donc, il y avait cette mésentente entre la cavalière et son cheval. Maintenant, on sent qu’elle est libérée et elle est beaucoup plus relax. Résultat, les performances. ne vont pas tarder. Donc, chapeau à Ngoné», décrypte le moniteur du CED, Mansour Sylla.

Attendu pour reconduire son triplé fringant (Élite, National 1 et 2), réalisé il y a de cela 2 semaines au Poney Club de Hann (PCH), Ha moudy Kazoun s’est contenté de l’épreuve du National 1. «Pour moi, Hamoudy a tiré les autres vers le haut. Donc, cela va être de plus en plus difficile pour lui. Hamoudy est un excellent cavalier. Quand les autres ont vu qu’il gagne et fait un triplé, ils se sont dit, s’ils veulent battre Hamoudy, il faut qu’ils bossent. Donc, les résultats de ce que j’ai vu dans ce concours, ce sont les résultats des cavaliers qui ont travaillé dur, pendant 2 semaines, pour arriver à ces performances>>, confie le chef de piste du CED, Man sour Sylla. L’épreuve du National 2 est allée au nouveau au porte-étendard du Poney Club de Hann, Arnaud Rosière. Une épreuve gagnée sur le dos de Crazy Horse Boop.

Avec Stades