Auteur d’une belle prestation avec Saint-Etienne face à Clermont dimanche, Sadio Thioub a été plébiscité par L’Equipe.

Double dose pour l’AS Saint-Etienne. Forte d’une prestation solidaire et une victoire ô combien importante au Stade Gabriel Montpied face Clermont, ce dimanche (2-1), la formation de Pascal Dupraz, en plus d’être sortie de la zone rouge, a classé un joueur dans l’équipe-type du quotidien L’Equipe.

Et il s’agit de Sada Thioub. L’ailier international sénégalais, arrivé cet hiver en provenance du SCO Angers, commence à retrouver une belle forme. Utilisé dans un rôle de piston droit, il n’a pas ménagé ses efforts durant la rencontre et a délivré une passe décisive sur le but égalisateur de Mahdi Camara.

