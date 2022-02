L’équipe nationale féminine de football du Sénégal s’opposera ce mercredi au stade Lat Dior de Thiès pour le match aller du dernier tour des éliminatoires de la CAN Féminine Maroc 2022. Les Lionnes, à en croire aux mots de leur sélectionneur Mame Moussa Cissé, sont bien prêtes à aller décrocher cette qualification qui les fuit depuis 10 ans.

Après le sacre des Lions à la CAN Cameroun 2021, c’est au tour des Lionnes « d’écrire leur propre histoire » comme l’a déclaré leur sélectionneur. Elles joueront en effet ce mercredi 16 février, au stade Lat Dior de Thiès, le match aller de leur double confrontation avec le Mali dont le vainqueur sera qualifié à la prochaine CAN Féminine Maroc 2022. Une qualification que veut Mame Moussa Cissé (sélectionneur des Lionnes) face aux demi-finalistes de l’édition précédente.

« Ce seront des matchs extrêmement compliqués face à une grande équipe du Mali, demi-finaliste de la précédente édition de la Coupe d’Afrique des Nations Féminine. Et je vous dis sincèrement que l’équipe malienne sera la favorite de cette double confrontation mais nous avons des atouts dans notre manche pour aller chercher la qualification« , dit Mame Moussa Cissé dans son entretien avec CAFOnline. « Après 10 ans à suivre la Coupe d’Afrique des Nations à domicile, nous voulons être présents à la prochaine fête au Maroc et cela passe par une belle performance lors de ce match aller, mercredi au stade Lat Dior de Thiès« , a poursuivi le sélectionneur des Lionnes qui a reconnu les qualités physiques, athlétiques et techniques de l’équipe adverse.

Pour décrocher ce billet qualificatif pour Maroc 2022 face aux Aigles du Mali, le coach sénégalais, qui a débuté son camp de préparation le 10 janvier avec un groupe exclusivement composé de joueurs locaux, a fait appel à 4 joueuses étrangères pour renforcer son effectif. Il s’agit bien des joueuses de Bourges Safiétou Sagna, Nguennar Ndiaye et Meta Camara, en plus d’Astou Ngom de Cherbourg.

Parlant du sacre des Lions d’Aliou Cissé à la CAN Cameroun 2021, Mame Moussa Cissé affirme vouloir « surfer sur cette dynamique positive du football national » pourque ses protégées puissent « écrire leur propre histoire« . « L’équipe féminine court après une qualification en phase finale depuis 2012. Cela fait exactement 10 ans, c’est suffisant pour repartir à zéro et intégrer la crème du football continental chez les dames. Des progrès ont été faits et nous travaillons pour que tout soit validé lors de cette double confrontation contre le Mali. Ce sera très difficile mais nous allons tenter notre chance« , termine le sélectionneur des Lionnes.

wiwsport.com