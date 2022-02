L’attraction de la 3ême journée du championnat Élite Dames, sera l’opposition entre le Diamono vice champion du Sénégal et le Golf HBC promu cette année, 2 clubs issus de la banlieue de Guédiawaye. Un choc entre des Vice-championnes désireuses aller au bout de la compétition et des promues ambitieuses et qui veulent bousculer l’ordre établi et jouer les premières rôles.

Diamono/Golf, une affiche qui fait déjà saliver plus d’un, mais en d’autres temps ce match n’aurait pas attiré l’attention des férus de handball. Mais, vu les effectifs des 2 équipes, on peut s’attendre à un choc très disputé à l’image d’un Disso/Diamono. Après l’équipe championne en titre basée à Wakhinane Nimzatt, les 2 clubs protagonistes de ce dimanche sont les 2 autres formations de la grande mégapole de Guédiawaye, qui se trouvent en première division.

Le club de Diamono, basé au quartier Cheikh Wade est la deuxième formation du pays chez les Féminines grâce à sa place de finaliste lors de la saison écoulée. Battue par Disso en finale la saison passée, la bande à Sokhna Ndoye ambitionne de rejouer la finale et pour cela, ça passerait par de belles prestations en championnat. Cette saison, les protégées de Moussa Sy, qui ont perdu Marème Diène « Bébé » partie à l’ISEG, ont procédé à un recrutement modeste avec les venues de Sokhna Tall (Djadji Sarr), Yandé (ex-Disso) et Mama Gaye (Tivaouane).

Après 2 journées de championnat, Diamono comptabilise une victoire devant Olympique Diourbel (26-28) et une défaite en déplacement face à Djadji Sarr (32–25). De son côté, le promu Golf HBC a ratissé large en faisant un recrutement de qualité avec les enrôlements de 2 étrangères, Sira Kanouté (Mali), Salematou Camara (Guinée), en plus des joueuses locales très connues, Fatou Coundoul (ex-DUC), Thiaba Ndiaye (ex Disso et Maroc), Murielle Diogbo (ex-Diamono), Diakhere Coundoul (Ex Renaissance Tivaouane), pour ne citer que celles là.

Avec ces recrues combinées au groupe de la Montée, la formation de Golf dispose d’un effectif taillé pour avoir son mot à dire dans ce championnat Élite 2022. Déjà, après 2 sorties en autant de journées, la formation coachée par Alioune Ndour et Mame Ngor Seck s’est signalée par 2 belles victoires, en déplacement à Gaston Berger (34-22) et à domicile devant Saltigué (37-32). Deux victoires de rang qui propulse les Golfoises en tête de la poule B.

Le match de dimanche, certes pas très décisif, mais aura comme enjeu la question de positionnement pour la suprématie de Guédiawaye. Deuxième équipe dudit département vu son standing de vice champion du Sénégal devant Diissoo autre pensionnaire de cette grande mégapole dakaroise, le Diamono n’entend pas voir son statut écorné par ce promu aux dents longues, le Golf HBC.

Le public va assister à une véritable bataille de tranchées sur le teraflex du stadium Iba Mar Diop. Il y’aura des matchs dans le match, entre les 2 prolifiques scoreuses, Sokhna Ndoye (Ailière-Diamono) et Salematou Camara (Arrière-Golf), sans oublier les oppositions entre les 2 anciennes coéquipières à savoir les 2 gardiennes, Awa Cissé (Diamono) et Murielle Diogbo partie dans le camp adverse. Les talentueuses jeunes de l’équipe du quartier Wade, Maimouna Dia la très futée demi-centre et l’épatante Arrière Mame Seye Dione auront fort à faire face à l’expérimentée Fatou Coundoul (demi-centre), l’efficace Thiaba Ndiaye (arrière) et l’internationale Ndiolé Sène aux tirs meurtriers.

Les débats seront très après, entre les jeunes joueuses de Diamono, talentueuses, accrocheuses à souhait et très véloces, et les handballeuses de Golf, alliant expérience, talent et ambitieuses.

Programme 3ème journée poule B Championnat Élite Dames

Dimanche 13 février 2022

16h 45 Diamono/Golf HBC