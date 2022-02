Impliqué jusqu’au bout dans le scandale relatif aux primes spéciales des Lions et l’encadrement de l’équipe offertes par le président Macky Sall, Mam Adama Ndour s’est vu tacler par Abdoulaye Sow.

Sur les ondes de radio futurs Médias, Mam Adama Ndour, le 3e vice-président était monté au créneau pour dénoncer « un parti pris » taclant au même moment le 2eme vice-président Abdoulaye Sow qu’il accuse d’accaparer les reines du football.

« Le premier critère qu’on avait dégagé c’était tout d’abord d’inscrire tous les vices président sur la liste officielle et c’est après seulement que la possibilité d’inscrire d’autre membres sur la liste. Les possibles membres qu’ont songé d’inscrire sont ceux siégeant dans la commission des compétitions internationales. Et cela devait aller jusqu’à un nombre de 10 personnes. Avant de valider tout cela, on avait pris l’attache d’Abdoulaye Fall (payeur du trésor public et président de la ligue de Diourbel, ndlr), le financier qui représentait l’Etat, et il avait dit qu’il était possible de prendre en charge cette délégation. Et ceux qu’on avait reconnu c’est que le ministre (des sports, Matar Bâ) pouvait dans son arrêté élargir la délégation jusqu’à 60 personnes. Maintenant que tout a été fait, et alors que la Can battait son plein, on nous dit que le ministre (des sports) n’avait pas validé cette délégation de 60 personnes », estime-t-il.

Le pointé du doigt, Abdoulaye Sow n’a pas tardé à solder ses comptes avec le 3e vice-président, Mame Adama Ndour, suite à la polémique née autour des primes spéciales de 50 millions de FCFA. Selon lui, le président de Jamano, Fatick ne devrait même pas réclamer une prime.

« Mam Adama Ndour n’est pas venu au Cameroun. Il attend les demi-finales pour venir. Quand il est arrivé au Cameroun, je me rappelle que son billet a été payé par l’État, on lui a donné une chambre d’hôtel, il était nourri, on l’amenait au stade. Et il ose demander qu’on lui donne une prime, mais c’est du jamais vu ! Ce monsieur-là n’était qu’un simple spectateur ; il était venu au Cameroun uniquement pour regarder les matchs du Sénégal. Je rappelle ici qu’aussitôt après la finale contre l’Égypte, c’est moi qui ai fait entrer ce monsieur sur l’aire de jeu. Mais hélas, il y a des gens, pour mieux les connaître, il faut que l’argent sorte. Beaucoup de gens ne sont pas contents du fait qu’Abdoulaye Seydou Sow fasse partie de ceux qui sont allés chercher la coupe au Cameroun pour l’amener au Sénégal. J’en connais des gens qui œuvraient pour que le Sénégal ne gagne pas la CAN».

