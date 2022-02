Il ne se cache jamais. Interrogé par RTL, Abdou Diallo est encore revenu sur son choix de jouer pour l’Equipe Nationale du Sénégal.

Ce mardi soir (20h00 GMT), le Paris Saint-Germain accueille le Real Madrid au Parc des Princes à l’occasion des huitièmes de finale aller de Ligue européenne des Champions. Pour cette occasion, Abdou Diallo est passé sur les ondes de Radio Télé Luxembourg (RTL) ce lundi après-midi. Le défenseur de 25 ans en a profité pour rendre encore les choses plus au clair sur son choix de nationalité sportive.

« S’il regrette ? Non ! Pourquoi ? C’est le meilleur choix de ma carrière pour être honnête. J’ai trouvé un groupe génial. J’ai découvert mon pays d’origine tardivement, et je suis complètement amoureux de ce pays-là. Cette équipe, comme ce pays, véhicule beaucoup de valeurs qui me sont chères et qui me ressemblent. Je me sens totalement à ma place », a indiqué le Champion d’Afrique.

Avant de poursuivre : « C’est une réflexion qui date de l’été 2019 puisque j’avais eu l’occasion d’y aller [au Sénégal] pour la première fois. Ensuite, j’ai eu une bonne année pour réfléchir. Il y a eu le Covid qui nous a permis de nous recentrer. Et par la suite, j’ai pu prendre ma décision. Franchement je ne la regrette pas. » Abdou Diallo a également évoqué l’accueil qui leur a été réservé à leur retour sur Dakar.

« C’était complètement dingue. Je ne sais pas combien de personne étaient dehors. J’avais l’impression de voir des millions. Pour 15 kilomètres [jusqu’au Palais Présidentiel], on a mis 7 heures. C’était un accueil mémorable franchement. Le peuple a répondu présent. Ça nous a fait vraiment chaud au coeur », a-t-il estimé.

