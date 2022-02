En clôture de la 24e journée de Ligue 1, l’Olympique de Marseille est allé s’imposer, ce dimanche soir, au Stade Saint-Symphorien face au FC Metz (2-1). Une victoire qui permet au Club Phocéen de consolider sa 2e place. Pour le grand plaisir de Bamba Dieng.

Le jeune attaquant du Club Olympien, tout récemment sacré en Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal, s’est exprimé juste après le coup de sifflet finale de cette rencontre. Au micro de Prime Vidéo, le joueur de 21 ans a fait part de sa joie, à la fois du succès marseillais et d’avoir été titularisé, seulement quelques jours après son retour.

« On est très content. C’était un match important. On a gagné ce match, ce qui est le plus important et l’essentiel. Cette Coupe d’Afrique nous a permis de bien se préparer, je suis revenu et le coach m’a fait confiance, ce dont je suis satisfait. Je pense que j’ai fait un bon match et on a vu le résultat », a-t-il confié dans des propos relayés par Foot National.

wiwsport.com