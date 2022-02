Connu pour son franc-parler, Amdy Moustapha Faye, l’ancien international sénégalais est revenu sur sa déclaration avant la Coupe d’Afrique des Nations notamment sur convocation du joueur de Leicester City, Nampalys Mendy.

La convocation de Nampalys par Aliou Cissé pour les besoins de la Coupe d’Afrique des Nations n’a pas été unanime. Et pourtant, le joueur de Leicester récemment réintégré dans le groupe des Foxes, s’est imposé comme un rouage essentiel de l’équipe du Sénégal lors de son sacre à la CAN 2022, et a même terminé dans l’équipe type de la compétition. Moustapha Faye, l’un des premiers a avoir fustigé cette décision du sélectionneur des Lions est revenu à la charge mais cette fois-ci pour davantage expliquer ses raisons.

Pour lui, son faible temps de jeu en club ne jouait pas en sa faveur. Mais contre toute attente Mendy a été l’un des meilleurs du tournoi au grand bonheur des supporters sénégalais. L’ancien milieu de terrain a également salué le mérite du sélectionneur Aliou Cissé, qui contre vents et marées, a maintenu sa décision de faire Nampalys Mendy son maitre à jouer.