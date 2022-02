Le retour ? Oui mais pas si vite. Après un peu moins de de deux mois d’absence en club, Ismaïla Sarr devrait rejouer avec Watford ce samedi après-midi. Néanmoins, l’attaquant sénégalais, fraîchement Champion d’Afrique, va devoir attendre un peu avant de refouler la pelouse du Vicarage Road.

En effet, pour la réception de Brighton & Hove Albion, ce samedi après-midi (15h00 GMT), dans le cadre de la 25e journée de Premier League, Roy Hodgson a choisi de faire démarrer Izo Sarr en tant remplaçant. Un match crucial pour Watford, 19e de Premier League, qui n’a plus gagné depuis le 20 novembre 2021, soit depuis l’absence de son Sénégalais.

Hodgson names an unchanged starting XI from our last Premier League match in midweek.#WATBHA pic.twitter.com/HBSzzehm3h

— Watford Football Club (@WatfordFC) February 12, 2022