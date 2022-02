Après un mois de pause, la Ligue 1 sénégalaise revient pour le plus grand bonheur de ses fervents suiveurs. Un retour marqué par de belles affiches, notamment celle entre Diambars et le Casa Sports (16h30).

L’Equipe Nationale du Sénégal sacrée à la Coupe d’Afrique des Nations, les Championnats sénégalais, arrêtés à la veille du début de cette compétition, peuvent donc tranquillement reprendre leur chemin. Et entre autres au programme de cette 9e journée ce samedi après-midi, les retrouvailles Diambars – Casa Sports.

Le 12 octobre 2021, au Stade Lat Dior de Thiès, les deux formations s’affrontaient en finale de la Coupe du Sénégal. Un match remportant sur la plus petite des marges par l’équipe du Sud. Mais ce samedi après-midi, c’est une autre histoire qui va se décrire dans l’antre du Stade Fodé Wade de Saly.

Seule équipe encore invaincue, le Casa Sports traîne en tête du classement avec deux unités d’avance sur son dauphin. Nul doute alors que les joueurs d’Ansou Diadhiou voudront poursuivre leur invincibilité et garder leur première place, surtout qu’ils n’ont plus perdu face à Diambars en Championnat. depuis cinq matchs consécutifs.

En face, Diambars arrive avec l’envie revancharde et le désir de remonter la pente. Très mal en point en Championnat, seulement premiers non relégables avec un point d’avance sur la lanterne rouge, les Académiciens n’ont plus gagné depuis la première journée, encaissant trois défaites et quatre nuls.

