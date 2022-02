Pour la finale du Mondial des Clubs, l’entraîneur de Chelsea a décidé de titulariser Edouard Mendy.

Le maître des lieux est de retour et donc, Kepa Arrizabalaga retourne sur le banc. Après un peu plus d’un mois hors des cages de Chelsea en raison de sa participation à la CAN 2021, Edouard Mendy va reprendre le flambeau lors de la finale de la Coupe du Monde des Clubs.

Face aux Brésiliens de Palmeiras, l’entraîneur de Chelsea, Thomas Tuchel, a choisi de mettre la meilleure équipe, et donc forcément avec le portier international sénégalais. Edou Mendy va donc aller chercher un nouveau trophée quelques jours après le sacre en Coupe d’Afrique.

