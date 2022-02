De retour en club après la victoire à la CAN 2021, Bamba Dieng s’est livré dans un entretien accordé aux médias de son club. Le tant de faire quelques révélations.

Il a suivi la finale de la CAN 2019 depuis le centre académique de l’Institut Diambars de Saly. Un peu plus de deux ans, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng est devenu l’un des nouveaux héros de la Nation Sénégalaise en remportant la Coupe d’Afrique des Nations pour une première pour l’Equipe Nationale. Et de quelle manière.

Lancé dans le grand bain de cette CAN 2021 lors de la 3e journée de la phase de groupes face au Malawi après avoir manqué les deux premières journées, le jeune attaquant n’a pas mis du temps pour se faire un nom au Cameroun. En huitième de finale, face au Cap-Vert, il parvenait à inscrire son premier but en sélection.

Homme de base d’Aliou Cissé malgré sans jeune âge (21 ans) et sans même être un titulaire, Bamba Dieng aura briller dans cette CAN. Au-delà de son talent, se dégage une personnalité hors norme et un excellent caractère. D’où le fait d’avoir osé tirer au but lors de la séance fatidique en finale. Pourtant, son père n’a pas voulu.

« Avant le match [de la finale], j’ai parlé avec mon père. Il m’a dit de ne pas tirer s’il y a tirs au but [rires]. J’ai répondu ‘oui’. Mais après, le coach a choisi et j’en faisais partie. Je me suis dit ‘pourquoi pas ne pas tirer ? J’ai les capacités et je vais marquer’. S’il a tremblé ? Non, même pas. Un petit peu ? Non », a fait savoir le joueur de 21 ans.

Parce qu’il ne doutes pas de ses qualités

Présents aux côtés de son jeune compatriote et coéquipier, Pape Gueye a décrit quelques qualités du Cheikh. « Bamba [Dieng] est quelqu’un qui ne doute pas de ses qualités. Tout le monde le sait. On le voit. Que ce soit à Marseille ou en sélection, il nous apporte beaucoup. J’étais très content pour son premier but [face au Cap-Vert en huitième de finale. », a fait savoir aux côtés le milieu de terrain de l’OM.

