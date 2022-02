Le Sénégal a dépensé des fortunes pour attirer des entraîneurs prestigieux. Mais c’est un technicien autochtone, «sans expérience» à ses débuts, qui lui a permis de réaliser son rêve d’accéder au sommet de la pyramide du football africain. C’est la belle histoire du «sorcier noir venu bois sacré». Salamane Bâ, entraîneur de football mais surtout ami et confident, explique : «Les gens parlent souvent de «sorcier blanc», alors que le terme sorcier colle plus à nos réalités. Je l’ai affublé du nom de «Sorcier venu du bois sacré», en référence au sorcier blanc, mais aussi parce qu’il est originaire de la Casamance.» Né le 24 mars 1976 à Ziguinchor, Aliou Cissé a grandi à Champigny-sur-Marne dans la banlieue parisienne en France, mais a toujours gardé ses racines. «Cette double richesse culturelle l’a aidé dans son boulot afin de gérer ses joueurs», pointe Salamane Bâ. Les relations, au début difficiles avec certains Lions, lui avaient valu les surnoms les plus sordides, sa gestion assimilée à celle du tyran gambien, Yahya Jammeh. Son proche collaborateur réfute cette image «biaisée d’Aliou».

Il précise que la «timidité» qui se cache derrière le masque du sélectionneur est loin de l’étiquette d’obstiné qu’on lui a toujours collée au dos. «Il n’est pas têtu, mais c’est quelqu’un qu’il faut convaincre. Aliou écoute, échange et prend du recul pour prendre la meilleure décision. Il aime sortir cette phrase quand il s’agit de se décider : «On continue la réflexion.» Quand c’est compliqué et difficile, il aime prendre du recul. Il a confiance en lui, mais il ne faut pas confondre cela avec de la suffisance. Aliou est un bon solitaire. Il tient beaucoup à sa liberté. Il n’aime pas être cloisonné dans un système et aime beaucoup citer en exemple le Che (Guevara), qui disait, quand il allait au combat : «Il faut attaquer l’attaque». C’est un homme simple, très vulnérable au plan affectif, mais fort dans l’adversité.» Même s’il souffre pour ses proches, sa famille et ses amis, les critiques acerbes qui ont longtemps jalonné son travail de sélectionneur, l’auraient laissé de marbre. Et incité à se réfugier dans le travail : «Il s’est toujours battu et il a fallu qu’il se batte pour en arriver là», renseigne Bâ. Le sélectionneur-vainqueur de la CAN 2021 savoure aujourd’hui le meilleur, après avoir connu le pire.

Ses débuts difficiles sur les bancs

A la recherche d’un travail au début de sa reconversion, des clubs lui ont claqué la porte au nez. «Il avait déposé à Wasquehal, où était Régis (Bogaert, son adjont actuel) à l’époque, mais ce club avait refusé de le prendre, même sans salaire», témoigne Me Moustapha Camara, avocat au barreau de Marseille, avec qui Aliou Cissé entretient depuis son passage au Psg une relation empreinte de cordialité et à qui le sélectionneur doit ses premiers pas dans le métier d’entraîneur. ««Au mois de février 2010, je présentais, à Marseille, mon livre, «Les grands défis du football africain», coécrit avec le Professeur Abdoulaye Sakho. J’avais invité Pape Diouf (ancien président de l’Om), Aliou Cissé, Alassane Sow, qui était président de Louhans-Cuiseaux. A la suite de cette rencontre, Amara Diané, son ex coéquipier au Psg, lui a conseillé d’aller à Louhans-Cuiseaux. Alassane Sow l’avait recruté comme entraîneur adjoint, mais il n’avait ni contrat ni salaire.» Pour avoir une première expérience sur un banc, Cissé avait accepté ce sacrifice énorme. Il n’a pas été récompensé sur le terrain. Ce fut un échec. «Malheureusement, six mois après, l’équipe, exsangue au plan financier, a été rétrogradée, et les joueurs sont partis. Et Aliou a arrêté la collaboration», raconte Me Kamara. Cet échec n’a pas entamé son moral ou ses ambitions de devenir entraîneur. Il a pris son mal en patience.