L’entraîneur du FC Sochaux a tenu à féliciter son milieu de terrain international sénégalais, Joseph Lopy, vainqueur de la CAN 2021.

Dimanche 6 février 2022, l’Equipe Nationale du Sénégal est montée sur le toit de l’Afrique en remportant son tout premier titre en Coupe d’Afrique des Nations. Il a fallu une très longue attente puis une séance de tirs au but remportée face à l’éternelle Egypte, sélection la plus titrée de l’histoire de la compétition.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Omar Daf, l’entraîneur du FC Sochaux-Montbéliard, a tenu à s’exprimer sur ce titre décroché par la Team à Aliou Cissé. L’ancien arrière-latéral international sénégalais (55 sélections), qui a notamment participé à cinq phases finales de CAN, a surtout féliciter son joueur Joseph Lopy.

« Nous sommes très contents pour lui (Joseph Lopy) et le Sénégal. C’est une délivrance. Il va revenir avec plein d’ondes positives et j’espère qu’il va apporter quelque chose au groupe après avoir côtoyé des joueurs de classe mondiale », a déclaré le Sénégalais de 44 ans.

