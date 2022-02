Le championnat Élite Messieurs a joué sa 2ème journée le week-end passé. La sensation est venue de Dagana où l’équipe locale a disposé du champion en titre, l’ASFA (25-23), DUC et Olympique de Diourbel battus d’entrée se sont ressaisis devant ISEG et Gaston Berger, et Gorée à obtenu la victoire devant Tamba.