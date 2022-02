La deuxième journée du championnat Élite Dames, s’est jouée le week-end du 5 au 6 février 2022. Les équipes ayant débuté par une victoire ont confirmé, à savoir, DUC et RHBC Tivaouane (poule A), Golf, Diadji Sarr (poule B), tandis que Diisoo le champion en titre et Olympique de Diourbel battus d’entrée se sont rebiffés. Diamono le vice-champion s’est incliné à Saint Louis.

Dans la poule A, le DUC vainqueur de Kaffrine lors de la première journée (33-20) faisait face à ISEG qui avait disposé des Gazelles de Kédougou (34-20), pour le choc entre 2 équipes estudiantines. Portées par Aby Sarr (8 réalisations), Sofiatou Diatta et Coumba Sy Diakhaté (5 buts chacune), les Championnes de 2019 s’adjugent le derby (31-25) devant les coéquipières de Khady Segnane (6 réalisations).

Du coup, avec 2 victoires, le DUC trône à la tête de la poule A en compagnie de la Renaissance de Tivaouane. L’équipe de le cité religieuse est allée battre Kaffrine (18-10) et obtient un deuxième succès de rang. Les Kaffrinoises comptent 2 défaites en autant de match, tout comme les Gazelles de Kédougou corrigées par Diisoo. A Guédiawaye, dans leur antre, les Championnes en titre très revanchardes après leur défaite d’entrée ont laminé les Kedougoises (49-18). Du coup, Aissatou Mané, Ndawa Dièye et compagnie, obtiennent leur premier succès.

Dans la poule B, le promu Golf qui avait disposé de Gaston Berger lors de la première journée (34-22) a enchaîné par un second succès devant Saltigué (37-32). Guidées par ses 2 étrangères Sira Kanouté et Salemata Camara (11 réalisations chacune) bien secondées par Thiaba Ndiaye (6 banderilles) et Fatou Coundoul (5), la formation de Golf s’est imposée tranquillement devant les Rufisquoises, malgré Aicha Pare (11 buts).

A Diourbel, l’Olympique de Rokhy Dione s’est ressaisie devant Gaston Berger (25-21), après une première défaite devant Diamono. Cette dernière équipe rendait visite à Djadji Sarr pour un déplacement périlleux. Joué le dimanche, ce match a vu les Saint Louisiennes de Djadji Sarr enchaîner devant Diamono vice champion en titre (32-25), après leur victoire par forfait de la première journée devant le Saltigué .

Xalima