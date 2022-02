Pour sa première participation en phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations, le défenseur du Paris Saint Germain n’a pas soufflé une seconde et ça se voit au classement. Il n’a jamais été remplacé. Avec 660 minutes à son actif, le partenaire de Kalidou Koulibaly est le joueur sénégalais le plus utilisé dans cette 33e édition de la CAN. Bouna Sarr et Sadio Mané ont été respectivement remplacés contre la Guinée (87′) et face au Cap Vert (70′).

A noter que, Aliou Cissé s’est passé des services de quatre joueurs. Seuls Alioune Badara, Moustapha Name, Abdoulaye Seck et Alfred Gomis n’ont pas foulé les pelouses de Cameroun.

Temps de jeu des Lions