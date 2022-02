Selon certains acteurs du sport, interrogés par le quotidien stades les retombées du sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations doivent servir à soutenir également le football local qui est dans la souffrance.

« C’est sûr que cette victoire en CAN aura des retombées pour le Sénégal dans plusieurs domaines. Cela va booster la destination Sénégal avec une arrivée accrue de touristes. Mais à ce niveau, il faudra changer songer à faire une enquête rigoureuse pour évaluer la part de touristes que la victoire du Sénégal a engendré », soutient le manager des sports, Pape Oumar Ba, dans le colonnes du journal.

Au lendemain du premier sacre du Sénégal en Coupe d’Afrique des Nations (CAN), le débat va forcément se poser, surtout avec les leçons du passé. On se rappelle que la belle épopée des Lions à la Coupe du monde 2002 a été très mal digérée par plusieurs responsables fédéraux et certains de leurs collaborateurs. Trois ans après, plusieurs d’entre eux s’étaient retrouvés derrière les barreaux pour leur gestion des tout affaires entre 2001 et 2003, Ils n’avaient pu justifier les destinations de la belle somme d’environ 3,478 milliards FCFA rapportée par le brillant parcours du Sénégal au Mondial joué au Japon et en de Corée du Sud. Pis, la Fédération sénégalaise de football (FSF) s’était retrouvée avec une forte ardoise de dettes. Une commission technique de la FIFA dépêchée à l’époque s’est étonnée de constater que l’argent n’avait pu permettre d’améliorer les infrastructures sportives.

Le combat et le souhait de tout le Sénégal, c’est de voir un impact significatif de cette manne financière de 2,8 milliards remportée par les Lions en tant que champions d’Afrique 2021. « Pour que tous les segments du football national ressentent les retombées de la CAN, il faudra que la fédération redistribue une partie de ces revenus aux acteurs du football par le biais des ligues, comme la Ligue Sénégalaise de Football et la Ligue amateur« , suggère M. Ba.

Pour ce diplômé du Centre international Devant d’Études du Sport (CIES) de la FIFA, «le comité exécutif de la FSF peut décider d’octroyer un pourcentage des revenus de la CAN contre portée aux ligues amateurs et professionnelles avec une clé de répartition. À charge pour ces deux entités de voir comment redistribuer cette qu’à (FSF) manne aux clubs professionnels et amateurs qui en ont le plus grand besoin. C’est la meilleure manière de faire bénéficier à tous les acteurs du football sénégalais les retombées de ce succès».

Le Secrétaire général de l’Association sénégalaise des managers du Sport (ASMAS) est rejoint par le président de la section foot de Mbour Petite Côte (Ligue 1). «ll faut essayer de les réinvestir dans le football local qui souffre énormément à cause du manque de moyens : le sponsoring ne suit pas, les subventions viennent tardivement. Pour moi, l’occasion est venue de donner une petite bouffée d’oxygène à ce foot local qui tarde à prendre son envol« , suggère Pape Waly Faye.

wiwsport.com